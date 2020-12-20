Üvey baba sorunu

SELDA abla eskiden rahmetli annem takip ederdi sizi, şimdi de ben... Sorunumuz, 87 yaşındaki üvey babam! Öz oğlu olduğu halde bana sığındı çünkü gelin dövmeye kalkmış. Ama bazı huyları yüzünden kocamla aram açılıyor. Örneğin sabah gazeteyi ilk onun okuması lazım! Biri ellerse kıyamet kopuyor. Gerisini anlayın. Yerimde olsanız ne yapardınız? İki kızım var, onlarla da geçinemiyor.

Rumuz: Dero

ÜÇ GÜNLÜK ÖMÜR

S.U.CEVAP: Hayatım, canım Dero'cum... Bey amca gelmiş 87 yaşına, daha ne kadar yaşayacak? Lütfen ailecek sabırlı olun ve iyi davranın. Hem yaşlıya bakmak öyle büyük sevap ki! Ayrıca düşün bu insan sana 10 yaşından beri de babalık ediyor.