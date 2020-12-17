Bedelini ödedim!

SELDA abla size daha önce de yazdım. Yıllar önce evlenmek üzere olduğum genci terk etmiştim. Sebebi uyuşturucu idi. Annesi rahmetli "İftira attılar oğluma o madde kullanmaz" dediyse de inanmamışım. Sonra yıllar geçti ve ben evladımı bu illete kaptırdım. Ah almıştım yani. Oğlum mu? Şehir değiştirdim, sabrettim kurtardım çok şükür. Şimdi evimin erkeği. İyi ki doğurmuşum.

İmza: S. Ayyıldız

NASIL KURTARDINIZ?

S.U.CEVAP: Sizi ve oğlunuzu tüm kalbimle kutluyorum. Kolay olmadığını o kadar iyi biliyorum ki! Vakti zamanında konuyla ilgili araştırma yapmış ve kitap yazmıştım. Bu yüzden sizin yöntemleriniz bizim için çok önemli. Lütfen paylaşır mısınız?