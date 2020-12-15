Kuzenimi kıskandım!

SELDA abla, eşimle 19 yaşındayız ve yeni evliyiz. Kocama acayip aşığım.

Her an beni aldatacak diye bekliyorum. Kuzenim 17 yaşında ve ailenin en güzel kızı. Babası ile kavga ettiler, kız bizim eve sığındı. Ağlama krizleri geçiriyordu benimki de gidip sarıldı. Sırtını okşadı. Kıyamet kopardım tabi ve ikisini de evden kovdum.

Yakın çevreme anlatamıyorum, tarafsız birinin yorumu gerekiyor. Rumuz: Yeşil 13

HEY GİDİ GENÇLİK HEY

S.U.CEVAP: Yazılarınızı okurken içimden tek bir şey geçiyor artık: Keşke onların yaşında olsam da sadece bu tür 'felaketler'le boğuşsam. 'Olayı büyütmemeli ve çocuğun tek bir hareketiyle hayati kararlar almamalısın' demeye çalışıyorum aşkım.