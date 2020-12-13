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Selda Uskan Selda Uskan
  • 13 Aralık 2020, Pazar

Hayatı bitti

SELDA abla, benim de değinmek istediğim konu:
'ülkemizdeki silah terörü!' Geçtiğimiz haftalarda 'camdan bakarken kaza kurşunu ile gözünü kaybeden genci' hatırlarsınız.
Kendisi akrabam olur.
Soruyorum: Bir takım başı bozuk insanlar 'eğlenecek' diye neden gencecik bir evladın hayatı kararsın?
Selda abla isyanımızı duyurun: ya silah satışı yasaklansın veya ağır cezalar getirilsin.
Rumuz: Ayşen

S.U. CEVAP.
Ayşen'cim şunu unutma: o sözünü ettiğin "Birbirimizi vurup vurup eğlenirken" rahatlığıyla anlattığımız delilik hali ülkemizin başlıca ritüellerinden biri. Yani kolay değişmez. Ayrıca kanun yapıcıların da 'At-avratsilah' geleneğinden geldiğini unutmayalım.

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