Hayatı bitti

SELDA abla, benim de değinmek istediğim konu:

'ülkemizdeki silah terörü!' Geçtiğimiz haftalarda 'camdan bakarken kaza kurşunu ile gözünü kaybeden genci' hatırlarsınız.

Kendisi akrabam olur.

Soruyorum: Bir takım başı bozuk insanlar 'eğlenecek' diye neden gencecik bir evladın hayatı kararsın?

Selda abla isyanımızı duyurun: ya silah satışı yasaklansın veya ağır cezalar getirilsin.

Rumuz: Ayşen

S.U. CEVAP.

Ayşen'cim şunu unutma: o sözünü ettiğin "Birbirimizi vurup vurup eğlenirken" rahatlığıyla anlattığımız delilik hali ülkemizin başlıca ritüellerinden biri. Yani kolay değişmez. Ayrıca kanun yapıcıların da 'At-avratsilah' geleneğinden geldiğini unutmayalım.