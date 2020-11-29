Kocamla alay ediyorlar!
Hayır abla çok çirkin! Çevremde herkes bunu yüzüme vuruyor "Nasıl koynuna alıyorsun" diyor. Belki haklılar ama savunacak söz yok!
Rumuz: Siyah inci
BİR SİVİLCE YETER
S.U. CEVAP: O çevrene benden selam söyle, güzellik bir sivilceye bakar! Perişan eder adamı. Hem ne demiş ninelerimiz "Babamın evinde o da yoktu!" Benim rahmetli de yakışıklı değildi ama sıfır kompleksle yaşadı valla. Bu durumda kocana güven kazandıracak olan sensin.
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