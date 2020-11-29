Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 29 Kasım 2020, Pazar

Kocamla alay ediyorlar!

SELDA abla şu dünyada tek bir dostum yok. Annem ben kundaktayken ölmüş. Babam üstüne 3 kadın daha aldı. Bu yüzden ilk önüme çıkanla evlendim. Tabi aşk filan yok. Eşim yakışıklı değil, yani biraz çirkin.
Hayır abla çok çirkin! Çevremde herkes bunu yüzüme vuruyor "Nasıl koynuna alıyorsun" diyor. Belki haklılar ama savunacak söz yok!
Rumuz: Siyah inci

BİR SİVİLCE YETER
S.U. CEVAP: O çevrene benden selam söyle, güzellik bir sivilceye bakar! Perişan eder adamı. Hem ne demiş ninelerimiz "Babamın evinde o da yoktu!" Benim rahmetli de yakışıklı değildi ama sıfır kompleksle yaşadı valla. Bu durumda kocana güven kazandıracak olan sensin.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Kocamla alay ediyorlar!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ