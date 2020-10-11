Yardımınıza ihtiyacım var

SELDA Hanım, 35 yaşında eşinden boşanmakta olan bir kadınım. İnternet üzerinde arkadaşlık ettiğim bir erkek var. 4 yaşında da oğlum... Size yazma nedenim: ev işi yapacağım aile arıyorum! Tek şartım, beni çocuğumla kabul etsinler ve yatılı olsun. Maaş önemli değil.

Bir de Muğla ili içerisinde ikamet ederlerse çok iyi olur. Okurlarınızdan haber bekliyorum.

Rumuz: Gurbet

TEHLİKELİ SULARDASINIZ

S.U. CEVAP: Normalde bu kadar fesat yürekli değilimdir ama acaba şu 'internet sevgilisi' Muğla'da mı yaşıyor? Hani 'hem adama yük olmayayım hem aşkımı yaşayayım!' kurnazlığı... Lütfen yavrunuz var aklınızı kullanın.