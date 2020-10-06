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Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Ekim 2020, Salı

Söylemesi kolay!

SELDA abla, 'evlilikte şiddet' konusunda hepiniz bir olmuşsunuz, "Dayakçı kocayı terk et" diyorsunuz. Ben de o kadınlardan biriyim. 16 yaşında kaçarak evlendim ve bazen parasızlıktan bazen alkolden eşim tarafından yıllardır dövülüyorum. Ama terk edemiyorum! Çünkü üç çocukla sokaklarda açlıktan ölürüm. Gençken veya paran varsa ahkam kesmek kolay. Bir de 'merdiven sil'e takmışlar:
Kardeşim artık yok öyle bir meslek... Rumuz: Nazan
NE YAZIK Kİ
HAKLISINIZ!
S.U. CEVAP:
Şiddete uğrayan kadın, seçim yapmak zorunda:
"Evlatlarım baba evinde güvendeler, benim iki kemiğim kırılsa ne yazar? Ayrıca sokaklar daha tehlikeli."

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