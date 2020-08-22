Beni teyze kızım sanıyor

Selda abla, senden acele cevap bekliyorum.

Burası küçük yer, kime söylesem bir anda yayılır. Olaya gelince, kuzenim Aslı iki hafta önce yakışıklı bir gençle benim telefonumdan görüntülü konuştu. Daha sonra Aslı'ymışım gibi (kuzenle benzeşiriz) ben görüşmeye devam ettim! Şu anda o gençle birbirimize acayip aşığız. Buluşmak istiyor. Kuzenimin kimliğini alıp gideyim diyorum. Kod adı; SİM

Uyandım ki ter içindeyim!

S.U. Cevap;

Valla bazı maillerinizi uyduruyormuşsunuz gibi geliyor. Ama ciddi ortamda cevabım, elbette gerçekleri itiraf etmenden yana! Belli mi olur, ilişki nikaha kadar gider, bir de bakmışsın adam teyze kızınla evlenivermiş!