Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Ağustos 2020, Cumartesi

Beni teyze kızım sanıyor

Selda abla, senden acele cevap bekliyorum.
Burası küçük yer, kime söylesem bir anda yayılır. Olaya gelince, kuzenim Aslı iki hafta önce yakışıklı bir gençle benim telefonumdan görüntülü konuştu. Daha sonra Aslı'ymışım gibi (kuzenle benzeşiriz) ben görüşmeye devam ettim! Şu anda o gençle birbirimize acayip aşığız. Buluşmak istiyor. Kuzenimin kimliğini alıp gideyim diyorum. Kod adı; SİM

Uyandım ki ter içindeyim!

S.U. Cevap;
Valla bazı maillerinizi uyduruyormuşsunuz gibi geliyor. Ama ciddi ortamda cevabım, elbette gerçekleri itiraf etmenden yana! Belli mi olur, ilişki nikaha kadar gider, bir de bakmışsın adam teyze kızınla evlenivermiş!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Beni teyze kızım sanıyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ