Bir türlü sevemediler!

Selda Abla, Allah dert keder vermesin ama benim de bir sorunum var; Çevreme kendimi kabul ettiremedim! 11 yıl oldu bu mahalleye gelin geleli, insanlar beni bir türlü sevemedi. Aksine dedikoducu eltim baş tacı! Düğün olur onu çağırırlar, ölüm olur ilk onu ararlar! Aslında herkesin derdine koşan bir tipim... Ne yapmam lazım bilmiyorum? RUMUZ; ARTEMİS

ŞEYTAN TÜYÜ!

S.U. CEVAP; İşin uzmanları kuşkusuz daha iyi tarif ederler ama benim bu yaşa kadar edindiğim gözlem şudur; Bazı insanlar gerçekten şeytan tüyü ile doğuyor! Güzel, birikimli, paralı, esprili olmak da yetmiyor. O albeni varsa var, yoksa yok! Üzgünüm.