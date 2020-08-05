Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Ağustos 2020, Çarşamba

Gelmesini istemiyorum

SELDA abla 3 çocuk annesi bir öğretmenim, tayinim çıktı çıkacak. Ama çok büyük bir sorunumuz var; 17 yıllık kocam! Hayatı boyunca çalışmadı, beni ve çocuklarımı sömürdü. Oğlum onun yüzünden madde bağımlısı oldu, neyse ki kurtardım! Kızım aklını yitirdi, okulu bıraktı. Sizden ve okurlarınızdan rica ediyorum, bana akıl verin. Eşimin bizimle gelmesini istemiyoruz.
Rumuz: Şerife K.

ŞİKAYET EDİN
S.U. CEVAP: Mektubunuzda tehditten de söz etmişsiniz, en önemlisi bu. Emniyet'le irtibatta olun. Uzaklaştırma cezası alabilirsiniz.
Dikkatli olun! Bunu "İyilikle yola gelmediğini" söylediğiniz için öneriyorum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Gelmesini istemiyorum
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ