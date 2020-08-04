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Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Ağustos 2020, Salı

Ya pişman olursam!

SELDA abla, sizden hayati bir konuda görüş almak istiyorum; Yüksel tahsil mi, sevdiğim kız mı? Birini tercih etmek zorundayım. Annem babam yok, beni babaannem büyüttü. Kadıncağız benim için yuvasını bırakıp Eskişehir'e yerleşti.
Sevgilim ise İstanbul'da kaldı. "İşletme okusan ne olur, okumasan ne olur, üniversiteyi bırak burada iş bul, yoksa ayrılırız" diyor. Aslında biraz doğru söylüyor. Ne yapmalıyım?
Rumuz; FANO

Bırakmalısın!
S.U. CEVAP; Ama eğitimini değil o cahil kızı! Ya da otur anlat; o burun kıvırdığı üniversite insanı öncelikle şuur sahibi yapar, düşünce açısını olumlu yönde değiştirir. Kazandığı yetenekleri ve üretkenliği saymıyoruz bile.
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