Ya pişman olursam!
Sevgilim ise İstanbul'da kaldı. "İşletme okusan ne olur, okumasan ne olur, üniversiteyi bırak burada iş bul, yoksa ayrılırız" diyor. Aslında biraz doğru söylüyor. Ne yapmalıyım?
Rumuz; FANO
Bırakmalısın!
S.U. CEVAP; Ama eğitimini değil o cahil kızı! Ya da otur anlat; o burun kıvırdığı üniversite insanı öncelikle şuur sahibi yapar, düşünce açısını olumlu yönde değiştirir. Kazandığı yetenekleri ve üretkenliği saymıyoruz bile.
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