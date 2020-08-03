Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Ağustos 2020, Pazartesi

İçim soğumuyor

Selda Hanım öncelikle Pınar Gültekin'e rahmet diliyorum. Aynı olayın az benzeri kızımın başına geldi.
Allah'tan adamın elinden son anda kurtuldu. Bu yüzden (biliyorum sansürleyeceksiniz ama) o katile bütün küfür ve beddualarımı yolluyorum! Peki niye içim soğumuyor Selda Hanım?
Öfkemden uyuyamıyorum. Gözlerimi kapayıp hayal kuruyorum, elime vermişler bu rezili nasıl dövüyorum nasıl dövüyorum... Rumuz; Bir anne

AĞIR CEZALAR GEREKİYOR
S.U. CEVAP; Ben bu insan tipine 'oluşum' diyorum. Ve maalesef medeniyetle birlikte gittikçe çoğalıyorlar.
Tek çaresi malum, en ağır şekilde cezalandırılmaları! Hadi sevgili büyüklerimiz, artık top sizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan İçim soğumuyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ