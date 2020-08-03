İçim soğumuyor

Selda Hanım öncelikle Pınar Gültekin'e rahmet diliyorum. Aynı olayın az benzeri kızımın başına geldi.

Allah'tan adamın elinden son anda kurtuldu. Bu yüzden (biliyorum sansürleyeceksiniz ama) o katile bütün küfür ve beddualarımı yolluyorum! Peki niye içim soğumuyor Selda Hanım?

Öfkemden uyuyamıyorum. Gözlerimi kapayıp hayal kuruyorum, elime vermişler bu rezili nasıl dövüyorum nasıl dövüyorum... Rumuz; Bir anne

AĞIR CEZALAR GEREKİYOR

S.U. CEVAP; Ben bu insan tipine 'oluşum' diyorum. Ve maalesef medeniyetle birlikte gittikçe çoğalıyorlar.

Tek çaresi malum, en ağır şekilde cezalandırılmaları! Hadi sevgili büyüklerimiz, artık top sizde.