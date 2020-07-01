Eşimin ahı tuttu!

Selda abla tam Esra Erol'luk bir olay yaşadım. 4 yıllık evliyim ve son zamanlarda eşimin dedikoduları kulağıma çalındı. Uzaktan bir akrabası ile görüştüğü söylendi. Ben de gidip karısı buldum ve olayın doğru olup olmadığını birlikte araştırmaya başladık. Sonuçta eşimin masumiyeti ispatlandı ama bu kez ben kadına aşık oldum. Aklımı kaçıracağım.

RUMUZ; Devlerin aşkı

KAÇIR ZATEN

S.U.CEVAP; Ayrıca doğru söylüyorsun, eşinin ahı tutmuş. Tabii çıkmazdan kurtulmak senin elinde.

Bundan böyle o kadının yaşadığı köye ayak atma, cep telefonundan da mesaj atma.

İlle bir şey atmak istiyorsan kendini at bayırdan. Çok kızdım bilesin genç adam.