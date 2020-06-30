Dur daha neler göreceksin!

Selda hanım, 65 yaşında, 53 yıllık evli bir kadınım.

Kocam için tahsilimi bıraktım.

Dün köşenizde "Eşimi tanımamışım" diyen yeni gelin kızımıza bir çift sözüm olacak; sakın boşanmaya kalkma çünkü -sınıf ve eğitim fark etmeksizin- adamların hepsi aynı! Hayalini kurduğumuz 'centilmenler' sadece pembe dizilerde yaşıyor...

Rumuz; Romancı

BELKİ İKİNCİ ŞANS!

S.U.CEVAP; Acaba siz ve ben 'hayatı derinlemesine yaşayıp, elekleri duvara asmanın rahatlığıyla' mı böyle düşünüyoruz?

'Erkeklerin hepsi aynı' diyerek genç bir kadının kendini ömür boyu mutsuzluğa mahkum etmesine aracı olmak ne kadar doğru? Off genç olmak ne kadar zor bazen.