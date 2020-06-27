Kocamı hiç tanımamışım!

SELDA abla 3,5 aylık evliyim. Eşimi gözümde çok büyüttüğümü anladım. Ben romantik bir kızım. Mum ışığında yemekler filan severim.

Ama kendisi televizyon karşısında, yemeğini yiyip oracıkta uyuyakalıyor. Bir de derdim ki, "İhanet etse de kaliteli kadınla yapar!" Fotoğraflarını buldum, çıktığı kızları görseniz basitin basiti.

RUMUZ; LALE

GERÇEKLERE HOŞ GELDİN!

S .U. CEVAP;

Aslında ç o k erken ama 'kırk yıllık' evlilik olmuş sizinki. Ben de ilk eşimden bu romantizm yüzden ayrılmıştım. Akademide öğrenciydim ve bir heves eve koşup masa hazırlardım. Kadehlere de rujla dudak izi yapardım. "Aşkım bu bardaklar iyi yıkanmamış" dediği gün bitmişti her şey. Ama sen bu hataya düşme.