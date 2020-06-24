İçime kurt düştü

SELDA abla 19 yaşında 1 yıllık evliyim.

Eşimin abisi, eltim, iki çocuğu ile kayınpederimin evinde yaşıyoruz.

Kayınvalidem beni ilk gün 'eltimin önüne koydu', "Al bunu yetiştir" dedi. O günden beri işkence altındayım.

Sonradan anlaşıldı ki eşimi, kız kardeşine istermiş! Bana yardım edin.

Rumuz; Hanife M. A.

GÖNLÜNÜ KARARTMA

S.U. CEVAP;

Aşkım, Hanife'cim böyle kötü şeyler düşünme, yoksa hayat geçmez. Çaresi mi; en kısa zamanda kendi yuvanızı kurun. Bunun için, senin de para kazanman gerekebilir. İşe girer çalışır, evden de eltinden de uzak durursun.