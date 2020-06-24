SELDA abla 19 yaşında 1 yıllık evliyim.
Eşimin abisi, eltim, iki çocuğu ile kayınpederimin evinde yaşıyoruz.
Kayınvalidem beni ilk gün 'eltimin önüne koydu', "Al bunu yetiştir" dedi. O günden beri işkence altındayım.
Sonradan anlaşıldı ki eşimi, kız kardeşine istermiş! Bana yardım edin.
Rumuz; Hanife M. A.
GÖNLÜNÜ KARARTMA
S.U. CEVAP;
Aşkım, Hanife'cim böyle kötü şeyler düşünme, yoksa hayat geçmez. Çaresi mi; en kısa zamanda kendi yuvanızı kurun. Bunun için, senin de para kazanman gerekebilir. İşe girer çalışır, evden de eltinden de uzak durursun.