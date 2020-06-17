Üç sorum olacak!

SELDA abla; sence dünyadaki kızların kaçta kaçı beyin özürlüdür? İkinci sualim; Beylikdüzü'nde bunların kaç tanesi yaşar? Son sorum; Benim kaderime kaç adet düşer? Ablacım bu güne dek 5 hatunla çıktım, tamamı beyin hasarlıydı. Sosyal medyadan bulduklarım da aynı. 18 yaşındayım, moral sıfır. Akıllı kızı nereden bulacağım abla. Nerde dolaşır bunlar?

Rumuz; Bestboy

BENDEN DE ÜÇ SUAL

S.U. CEVAP;

Önce, 18 olduğuna göre, 'çıktığın' kızlar kaç yaşında?

İki; Acaba 'hatunlar' sadece senin yanında beyin hasarı geçiriyor olabilir mi? Üç; en sevdiğim durum tespiti; küçükken biri seni havaya atıp, sonra mutfağa su içmeye mi gitti...

(Hepsi şakaydı, yanaklarından öperim.)