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Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Haziran 2020, Pazar

Yeterli değil!

SELDA Hanım, yanlış anlamayın ama sesimi duyuracak sizden başka mecra bulamadım. Çağırım bütün medyaya aslında; konu malum, Corona! Maalesef hastalık hakkında yeteri kadar etkili mesaj veremiyorsunuz! Önerim, bu belayı atlatan insanlarla söyleşi yapın!
Özellikle de "Bana bir şey olmaz" deyip kendini sokaklara salan ve sonrasında ölümün eşiğine gelen vatandaşla. İlk ağızdan dinlemek daha inandırıcı. Rumuz; Samora

HAKLISINIZ…
S.U. CEVAP; Hele de haberlerde izlediğim baba müsvettesinin virüs kapmasını ve sonrasındaki pişmanlığını görmeyi çok isterdim.
Gafil, ne diyordu polise, "Çocuk benim, ister yaşatırım ister öldürürüm!"

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