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Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Mayıs 2020, Pazar

Kayınvalidem bir şeytan

23 yaşındayım. 7 yıllık evliyim.
Kocam uzak yol şoförü.
Kayınvalidemin yanında yaşıyoruz. Çünkü kocam annesine tutkuyla bağlı. Gittiği yerlerden sadece onu arıyor ve 'benim onu dövüp dövmediğimi' soruyor. Evet bir kere hakaretlerine dayanamayıp tokat atmıştım. Ama bedelini 3 gün hastanede yatarak ödedim.
4 çocuğumuz var. Boşanırsam hiç birini göstermezler. Ne yapmalıyım?
Rumuz; Çaresiz

İKİ YOL VAR
S.U.CEVAP; Ya üçünüz oturup konuşacak ve tüm olanları unutup yeni bir sayfa açacaksınız; ya da, boşanacak, çocuklarla ilgili kararı mahkemeye bırakacaksınız. Ama öncelikle şu 'yeni hayat' şıkkını denemekte fayda var.
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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kayınvalidem bir şeytan
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