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Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Mayıs 2020, Cumartesi

Gelini evden kovdu

SELDA abla, sizden teyzeme yardım etmenizi istiyorum. Kendisi 47 yaşında, biraz safça. Hayattaki tek oğlunu evlendirdi, kendi babasından kalma evini de geliniyle oğlunun üstüne yaptı! O günden beri eziyet çektiriyorlar kadına. Yanıma alamıyorum, ben de kayınpeder evindeyim. Hayırlı bir kısmet çıkarsa, evlenip kurtulur diye düşünüyorum.
Rumuz; Sevim hanım

ÇALIŞABİLİR
S.U. CEVAP; Ben de, ' bu saatten sonra elin adamının kahrını çekmeye ne gerek var' diye düşünüyorum. Uzuvları sağlam her insanın, şu dünyada yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Esas bu konuda yardımcı olun.

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