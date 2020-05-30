Gelini evden kovdu

SELDA abla, sizden teyzeme yardım etmenizi istiyorum. Kendisi 47 yaşında, biraz safça. Hayattaki tek oğlunu evlendirdi, kendi babasından kalma evini de geliniyle oğlunun üstüne yaptı! O günden beri eziyet çektiriyorlar kadına. Yanıma alamıyorum, ben de kayınpeder evindeyim. Hayırlı bir kısmet çıkarsa, evlenip kurtulur diye düşünüyorum.

Rumuz; Sevim hanım

ÇALIŞABİLİR

S.U. CEVAP; Ben de, ' bu saatten sonra elin adamının kahrını çekmeye ne gerek var' diye düşünüyorum. Uzuvları sağlam her insanın, şu dünyada yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Esas bu konuda yardımcı olun.