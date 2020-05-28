Kızım hata yapıyor!

SELDA hanım beni bir tek siz anlarsınız. 66 yaşında görmüş geçirmiş bir kadınım. Derdim ise büyük. Kızım 35 yaşında ve eşi aldattığı için boşanıyorlar. "Kendi ayaklarımın üstünde dururum" diyor. (Bu lafı kim icat ettiyse ayakları kırılsın valla) Sizden kızıma seslenmenizi istiyorum; üç çocukla aç kalacaklar.

Rumuz; Hanımeli

ISRAR EDİN

S.U. CEVAP; Önce damadınızla konuşun, birlikte daha etkili olursunuz kanımca. Ama unutmayın ki gençlikte 'ihanet' hazmedilir şey değildir. Ancak bizlerin yaşında gidecek yer bulamayıp bir de takatten kesilince sineye çekilebilir. Allah yardımcınız olsun.