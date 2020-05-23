Corona bitmesin!

Ablacığım derdime çare bul.

İnsanlar can derdinde, ben yuvamı kurtarma peşindeyim. Eşim (imam nikahlıyız) yasaklı günlerde bile evde duramıyor. Bir kere jandarmaya yakalandı. Evet başka kadın var! Beni de ortada beş kuruşsuz bırakacak biliyorum. Corona bitmesin istiyorum.

Rumuz; Aşkım

NASIL YANİ?

S.U.CEVAP; Senin hovarda, dizinin dibinde oturacak diye insanlar hastalıktan kırılsınlar mı yani? Panikle söylediğine inanmak istiyorum şekerim.

Ve yine aynı sonuca varıyorum; Devlet nikahı şart, eğitim daha da şart!