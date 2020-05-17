RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Mayıs 2020, Pazar

Yalancının mumu!

SELDA hanım şu Corona insanları terbiye etmeye ant içmiş. Sağlık Kurumumuz da sağ olsun, "65 yaş üstü sokağa çıkamaz" diyerek kendisine pek bi yardımcı oluyor. Şöyle ki; bizim gurupta ben dahil bütün hatunlar "59 yaşındaydık!" Ama niyeyse hepimiz evlerdeyiz! Tevellütler ortaya çıktı anlayacağınız.
Rumuz; Rose

ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK
S.U. CEVAP; Bacım o 'tevellüt' lafından zaten gerçek yaşın ortaya çıktı ki! Bence Türkçeyi yenilemen gerekiyor. Her neyse bu saatten sonra koca peşine düşmeyeceğimize göre kıymeti harbiyesi de yok.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Yalancının mumu!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ