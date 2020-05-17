Yalancının mumu!
Rumuz; Rose
ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK
S.U. CEVAP; Bacım o 'tevellüt' lafından zaten gerçek yaşın ortaya çıktı ki! Bence Türkçeyi yenilemen gerekiyor. Her neyse bu saatten sonra koca peşine düşmeyeceğimize göre kıymeti harbiyesi de yok.
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