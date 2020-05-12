Selda Abla sürekli 'yün örün' diyorsunuz. Bu yüzden 100 kilo oldum. Kocam boşayacak, haberiniz olsun. Ayrıca bu kadar çok kazak, hırka, çorabı ne yapacağımı bilemiyorum. Kızıma çeyiz desem henüz 8 yaşında. Rumuz; Göbüş
İŞİN TAKTİĞİ VAR;
S.U. CEVAP; 'Evin içinde yürürken, aynı zamanda yün örebilme sanatı'. Şöyle oluyor;
Yün çilesini bir poşete koyup koluna takıyorsun. (Ki ip dolanmadan oradan gelecek.) Sonra başlıyorsun voltaya. Böylece 'Hırka uzayıp giderken senin göbek de eriyor!" (instagram Selda Uskan adresimde örneklerini görebilirsiniz.)