Yün örmenin zararları

Selda Abla sürekli 'yün örün' diyorsunuz. Bu yüzden 100 kilo oldum. Kocam boşayacak, haberiniz olsun. Ayrıca bu kadar çok kazak, hırka, çorabı ne yapacağımı bilemiyorum. Kızıma çeyiz desem henüz 8 yaşında. Rumuz; Göbüş

İŞİN TAKTİĞİ VAR;

S.U. CEVAP; 'Evin içinde yürürken, aynı zamanda yün örebilme sanatı'. Şöyle oluyor;

Yün çilesini bir poşete koyup koluna takıyorsun. (Ki ip dolanmadan oradan gelecek.) Sonra başlıyorsun voltaya. Böylece 'Hırka uzayıp giderken senin göbek de eriyor!" (instagram Selda Uskan adresimde örneklerini görebilirsiniz.)