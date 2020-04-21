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Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Nisan 2020, Salı

Eskisinden kurtulamıyoruz!

Eee Selda abla şükür yine kavuştuk.
Corona yüzünden evlerde ve internetteyiz malum. Senin köşenin geriye dönük bütün mektuplarını okudum neredeyse. Benim sorunum gibisine rastlamadım. Eşimin ikinci karısıyım ama ilkini bir türlü başımızdan defedemiyoruz!
8 yaşında çocukları bahanesiyle her an kapımızda. "Hele sen de 9 yıllık ol, öyle laf et, ben kocana ömrümü verdim" diyor. Ben ne diyeyim abla? Rumuz; A.A.

MUHATAP OLMA
S.U. CEVAP; Deme tabii bize yakışmaz. Sen en iyisi kapıya geldiğinde çek içeri ve ağzını burnunu dağıt...
Dermişim. Hayır onu da demiyorum.
"Muhatap olma, kocana havale et" en doğrusu.

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