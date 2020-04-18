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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Nisan 2020, Cumartesi

Gurbette ve mutsuz

SELDA abla size Almanya'dan yazıyorum. Çok mutsuzum abla.
Mahalledeki 4 yıllık aşkımı bıraktım, kendimden 18 yaş büyük gurbetçiyle evlendim. Ailem çok yoksul, kocamın hediyelerine kandılar. Ama bana kimse sormadı, 'üç çocuğa nasıl bakacaksın' diye. Kaçıp gitmek istiyorum cesaretim yok. Abla bu şartlarda nasıl mutlu olunur? Rumuz; 'yeni gelin'

OLUNMAZ!
S.U.CEVAP; "Hayırdır sen boşanma taraftarı değildin hanım" diyen bilumum okuru şaşırtacağım ama acilen kendini bu adamdan kurtarmalısın! E-postanda yazdıkların diğer hususlar korkunç çünkü.

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