Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Mart 2020, Cumartesi

Sesimizi duyun

SELDA Hanım, hayatımın 19 yılını dayak yiyerek geçirdim ve sonunda kocamı boşayabildim. Kendisi bir yıl kadın peşinde koştu şimdi yine kapımda. Nedeni de sevgi falan değil, benim ayaklarımın üstünde durmam ve para kazanmaya başlamam.
"Barışmazsak seni öldürürüm" faslına az kaldı anlayacağınız. Söylemek istediğim; bizi bu adamlardan koruyacak daha etkili kanunlar ve cezalar olmalı. Yoksa yakında beni de haber olarak gazetelerde göreceksiniz.
Rumuz; Lal

CESARET..
S.U. CEVAP; Lütfen cesaretinizi yitirmeyin. Çünkü eski eşinizin istediği bu.
Yani, 'Ruhsal ve bedensel yetersizliğini gizlemek için bilek gücüne başvurmak!' Bileği kopası.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Sesimizi duyun
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ