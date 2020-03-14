Sesimizi duyun

SELDA Hanım, hayatımın 19 yılını dayak yiyerek geçirdim ve sonunda kocamı boşayabildim. Kendisi bir yıl kadın peşinde koştu şimdi yine kapımda. Nedeni de sevgi falan değil, benim ayaklarımın üstünde durmam ve para kazanmaya başlamam.

"Barışmazsak seni öldürürüm" faslına az kaldı anlayacağınız. Söylemek istediğim; bizi bu adamlardan koruyacak daha etkili kanunlar ve cezalar olmalı. Yoksa yakında beni de haber olarak gazetelerde göreceksiniz.

Rumuz; Lal

CESARET..

S.U. CEVAP; Lütfen cesaretinizi yitirmeyin. Çünkü eski eşinizin istediği bu.

Yani, 'Ruhsal ve bedensel yetersizliğini gizlemek için bilek gücüne başvurmak!' Bileği kopası.