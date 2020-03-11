S EL DA Hanım, yalnız bir kadınım. Önce ailemi, akrabalarımı, arkadaşlarımı küstürdüm; son olarak da kocamı ve oğlumu... En kötü huyum, çok titizim ve hata kabul etmemem.
Bana yapı lan haksızlığı affetmem. Daha doğrusu etmezdim. Artık 64 yaşındayım ve hastayım. Yakınlarımı yeniden kazanmak istiyorum ama cesaretim yok. Ne yapmalıyım? Rumuz; Bahar
BU BİR ERDEM
S.U. CEVAP; İnsanın hatasını kabul etmesi bir erdem. Gerisi ise son derece kolay; Herkese mektup yazıp duygularınızı samimi biçimde anlatın. Ve yemeğe davet edin. Tabii yemekleri de kendiniz yapmanız şartıyla...
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