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Selda Uskan Selda Uskan
  • 10 Mart 2020, Salı

Sokağa atacak!

SELDA Hanım, 15 yaşında kaçarak evlendim.
Çocuğumuz olmadı. Eşim önceleri koltuk-kanepe tamir ederdi. Ben becerikliyimdir işi öğrendim ve adamı fabrika sahibi yaptım. O da sekreterini kendine metres yapmış.
"Sadece nafaka veririm, boşanmazsan sokağa atarım" diyor. 54 yaşındayım, yalnız yaşayamam.
Eşimi kendime bağlayamaz mıyım? Rumuz; Ç.İ.M.

İÇİ ÇIKASI KOCALAR
S.U. CEVAP; Bir müsaade et ben önce bedduamı okuyayım sonra da Allah'a havale edeyim. Böyle adamlar nasıl can verecek bilmem!
Tabii ki boşanmalısın ama sakın 'evlilikte edinilmiş malların' yarısını almayı unutma. Aslında tamamı senin ya, neyse sadakamız olsun beyefendiye...

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