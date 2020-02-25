Kimse inanmıyor

SELDA Hanım, atalarımız ne demiş; "Hele bir yer edeyim, bak sana neler edeyim!" Gelinim de aynen öyle yaptı. Evlenmeden önce dibimden ayrılmazdı, her işime koşardı.

Şimdi oğlanın, komşuların yanında melek, yalnız kaldığımızda şeytan! Gerçek yüzünü ispat edemiyorum kafayı yiyeceğim.

Rumuz; Nezihe

KOMŞUYU DOLABA SAKLA!

S.U. CEVAP; Aslında çaktırmadan eve kamera koy diyeceğim ama bu seninki uyanık, fark eder. Hem de boşuna masraf. En iyisi, komşulardan birini yatak altına gizle ki, gelinin gerçek yüzü ortaya çıksın.