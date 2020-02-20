Nefret ediyorum!

Selda Hanım, lütfen ayıplamayın ama buna sebep eşim. Kendisi tatil köyünde müdür. Ablamın kızları da her yaz bizimle. Sözüm ona eniştelerini çok seviyorlar ama davranışları fazla samimi! Evet kıskanıyorum, hayatımızdan çıkıp gitsinler istiyorum.

Ve bu kabusu kimselerle paylaşamıyorum.

Rumuz; N.T. Y.

BÖYLE HAYAT GEÇMEZ

S.U. CEVAP;

Hadi diyelim aklına uyduk, yeğenlerini uzaklaştırdık!

Peki dünyadaki diğer kadınları ne yapacağız hayatım?

Diyorum ki, ömür boyu kocanın çevresinden kadın ayıklayamazsın!

Acaba bir psikiyatra mı görünsen?