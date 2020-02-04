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Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Şubat 2020, Salı

Hepsi palavra...

SELDA Hanım, dünkü okurunuz gibi 'Sevdiğim erkek tarafından dolandırıldım' diyen hemcinslerime bir çift sözüm olacak: Kardeşim sen gelmişsin misal 55 yaşına, adam daha 30'unda. Şimdi nasıl inanırsın "Senin için ölürüm" palavrasına?
Tamam her kadın kendini beğenir ama arada bir de aynaya bakmalı di mi? Rumuz; Oya

GÖZLER KÖRELİYOR
S.U. CEVAP; Ve adamın hiçbir şeyini görmüyorsunuz.
Yakınlarınız kafanıza vura vura anlatıyor ama siz ancak ortada kalınca farkına varıyorsunuz. Bir de sevilmelere doyamıyoruz ya...

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