Hepsi palavra...

SELDA Hanım, dünkü okurunuz gibi 'Sevdiğim erkek tarafından dolandırıldım' diyen hemcinslerime bir çift sözüm olacak: Kardeşim sen gelmişsin misal 55 yaşına, adam daha 30'unda. Şimdi nasıl inanırsın "Senin için ölürüm" palavrasına?

Tamam her kadın kendini beğenir ama arada bir de aynaya bakmalı di mi? Rumuz; Oya

GÖZLER KÖRELİYOR

S.U. CEVAP; Ve adamın hiçbir şeyini görmüyorsunuz.

Yakınlarınız kafanıza vura vura anlatıyor ama siz ancak ortada kalınca farkına varıyorsunuz. Bir de sevilmelere doyamıyoruz ya...