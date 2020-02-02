Durumum acil
İkinci evliliğimi yapmak üzereyim.
Biraz da zorunluluktan. Çünkü adama para kaptırdım! "Elimde büyük bir iş var, borcumu ödeyeceğim" diyor ama yokuşa sürüyor galiba. Bu arada eski aşkımla karşılaştık, durumu anlattım. "Paranı alırız" diyor. Ne yapmalıyım?
Rumuz; Üsküdar
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S.U. CEVAP; Çünkü anlattığın 'model'den onlarcası her gün ekranda. Senin gibi saf ve çaresiz hanımları tavlayıp malını mülkünü yeme peşindeler. Bence uzaklaş ve yeniden hayatını kazan. Eski aşkına da güvenme.
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