Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Şubat 2020, Pazar

Durumum acil

SELDA abla aklına ihtiyacım var.
İkinci evliliğimi yapmak üzereyim.
Biraz da zorunluluktan. Çünkü adama para kaptırdım! "Elimde büyük bir iş var, borcumu ödeyeceğim" diyor ama yokuşa sürüyor galiba. Bu arada eski aşkımla karşılaştık, durumu anlattım. "Paranı alırız" diyor. Ne yapmalıyım?
Rumuz; Üsküdar

TELEVİZYON İZLE!
S.U. CEVAP; Çünkü anlattığın 'model'den onlarcası her gün ekranda. Senin gibi saf ve çaresiz hanımları tavlayıp malını mülkünü yeme peşindeler. Bence uzaklaş ve yeniden hayatını kazan. Eski aşkına da güvenme.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Durumum acil
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ