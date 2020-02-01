Babamın huyu değişti

Selda Hanım, benim sorunum ne acı ki 'babam!' 84 yaşında, şeker hastası. Konu komşuya "Kızımla torunlarım beni dövüyor, elimden paramı alıyorlar, aç bırakıyorlar" diyormuş. Doktor 'hastalığından' diyor ama başkalarına karşı melek gibi!

Aklımı oynatacağım... Rumuz; Leyla

SAYILI GÜNLER

S.U.CEVAP; Benim anacığım da kanser hastasıydı ve son döneminde o da huy değiştirmişti. Eskiden 'yarım saat şekerleme yapmam için' sokak satıcılarını kovalayan kadın; sabah gazeteye gideceğimi bildiği halde asla uyumama izin vermezdi.

Keşke yaşasaydı da aleme rezil etseydi.