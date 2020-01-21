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Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Ocak 2020, Salı

İhanet...

SELDA abla, kadın programlarını izliyorum, aile içi 'ihanet' almış başını gitmiş! Biz ne ara böyle olduk abla?
Bence en azından 'zina tekrar suç olmalı!' Rumuz; Murat

ERKEN EVLİLİK HATA
S.U. CEVAP; Genç yaşta evlenip anne-baba olmanın maalesef böyle bir yan etkisi de olabiliyor. Belki çocuklar boyunca büyüyorlar ama anne kadınlığını, baba da erkek olmanın dürtülerini yeni yeni keşfetmeye başlıyor. Bir de ilişkinin eski heyecanını kaybettiğini düşünün! Çevredeki kötü niyetli panterleri saymıyoruz tabi.

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