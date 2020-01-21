SELDA abla, kadın programlarını izliyorum, aile içi 'ihanet' almış başını gitmiş! Biz ne ara böyle olduk abla?
Bence en azından 'zina tekrar suç olmalı!' Rumuz; Murat
ERKEN EVLİLİK HATA
S.U. CEVAP; Genç yaşta evlenip anne-baba olmanın maalesef böyle bir yan etkisi de olabiliyor. Belki çocuklar boyunca büyüyorlar ama anne kadınlığını, baba da erkek olmanın dürtülerini yeni yeni keşfetmeye başlıyor. Bir de ilişkinin eski heyecanını kaybettiğini düşünün! Çevredeki kötü niyetli panterleri saymıyoruz tabi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.