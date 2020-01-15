Ömrümü yedi!

SELDA abla, Allah seni inandırsın bir kaynanam var, böylesi gör ülmemiştir.

Abla 12 yıldır ben bunun kızıyla evliyim, 2 de oğlumuz var. Ama kadın beni kabullenmedi gitti. İftiralar attı, karakollara düşürdü, yetmedi elinde eşimin fotoğrafı, kapı kapı dolanıp "Kızım boşan dı" diyerek yeni damat arıyormuş. N'apayım abla ben? Rumuz; Ramazan

EVLENDİR?

S.U. CEVAP;

Ciddi söylüyorum, sen de kapı tapı gez, şöyle enine boyuna bir adam bul ve hanım teyzemizi evlendir! Bak nasıl rahata ereceksin.

Tabii elin adamına biraz yazık olacak ama bize de huzur lazım değil mi?