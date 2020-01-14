Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Ocak 2020, Salı

Çocuk sürprizi

SELDA abla, hayatım roman oldu, senaryocular okusun. Üç yıl önce bekar bir kızla evlendim. Ama ne o beni sevdi ne de ben onu. Çocuk istedim, doktor 'kusurun bende olduğunu' söyledi.
Tam hayatım kararmışken karımdan o korkunç itiraf geldi; "Senden önce imam nikahlı beraberliğim oldu, adam öldü, 2 çocuğum var!" Ben şimdi ne yapacağım?

ZİL TAKIP OYNA!
Rumuz; Fatih S.U. CEVAP; Ay bi de soruyorsun Fatih'cim. Elbette sevin bayram yap, bak oturduğun yerde iki evladın birden oldu. Hem ne büyük sevap, düşünebiliyor musun? Bence nüfusuna bile geçirebilirsin.
Haydi koçum kim tutar seni.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Çocuk sürprizi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ