Çocuk sürprizi

SELDA abla, hayatım roman oldu, senaryocular okusun. Üç yıl önce bekar bir kızla evlendim. Ama ne o beni sevdi ne de ben onu. Çocuk istedim, doktor 'kusurun bende olduğunu' söyledi.

Tam hayatım kararmışken karımdan o korkunç itiraf geldi; "Senden önce imam nikahlı beraberliğim oldu, adam öldü, 2 çocuğum var!" Ben şimdi ne yapacağım?

ZİL TAKIP OYNA!

Rumuz; Fatih S.U. CEVAP; Ay bi de soruyorsun Fatih'cim. Elbette sevin bayram yap, bak oturduğun yerde iki evladın birden oldu. Hem ne büyük sevap, düşünebiliyor musun? Bence nüfusuna bile geçirebilirsin.

Haydi koçum kim tutar seni.