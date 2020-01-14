SELDA abla, hayatım roman oldu, senaryocular okusun. Üç yıl önce bekar bir kızla evlendim. Ama ne o beni sevdi ne de ben onu. Çocuk istedim, doktor 'kusurun bende olduğunu' söyledi.
Tam hayatım kararmışken karımdan o korkunç itiraf geldi; "Senden önce imam nikahlı beraberliğim oldu, adam öldü, 2 çocuğum var!" Ben şimdi ne yapacağım?
ZİL TAKIP OYNA!
Rumuz; Fatih S.U. CEVAP; Ay bi de soruyorsun Fatih'cim. Elbette sevin bayram yap, bak oturduğun yerde iki evladın birden oldu. Hem ne büyük sevap, düşünebiliyor musun? Bence nüfusuna bile geçirebilirsin.
Haydi koçum kim tutar seni.
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