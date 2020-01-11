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Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Ocak 2020, Cumartesi

Kızım ‘ablası’ sanıyor

Selda abla özellikle sizinle paylaşmak istedim, biliyorum siz de aynısını yaşamışsınız. İlk evliliğimden olan kızımı annem ve babam büyüttü.
Bu yüzden beni de ablası sandı.
Şimdi eşimin tayini Doğu'ya çıktı.
Mecburen evladımı da alıp gideceğim.
Ama gerçeği nasıl söyleyeceğim bilmiyorum... Rumuz; Ebruli

ÇOCUKLAR GÜÇLÜDÜR!
S.U. CEVAP; Tuhaf ama çocuklarımız böyle konularda bizden daha sağlam duruyor. Ben örneğin ilk duyduğum da "Ablam da beni zaten çok seviyor ki" diye düşünmüştüm ama yine de dedemin evinden gitmemiştim. Ta ki 15 yaşıma gelene kadar...

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