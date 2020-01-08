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Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Ocak 2020, Çarşamba

Çıkmazdayım!

Selda abla hiç kimseye anlatamam tek çarem sizsiniz.
Eşimden habersiz arkadaşımın kocasından borç aldım! Çok kötü biliyorum ama internette kumar oynadım. Kredi kartı eşimindi. Esas felaket, adam "Borcunu öde" diyor ve sanrım bana karşı bakışları değişti.
Oysa eskiden çok saygı duyardı... Ne yapmalıyım abla? Rumuz; İ.L

SAKIN EŞİNE SÖYLEME
S.U.CEVAP; Ne de olsa erkektir, elinden kaza çıkabilir. O zaman tek yol kalıyor, çalışıp ödemen. Mesela yünden manto, hırka vs örüp satabilirsin.
Veya ufak bir iş yeriyle anlaşıp, evde yemek yapıp götürebilirsin. "Kumardan uzak dur" dememe gerek yok sanırım.

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