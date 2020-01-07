Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Ocak 2020, Salı

Hangisi yalancı?

SELDA abla şöyle bir çıkmazdayım;
İkinci eşimle Mersin'e taşındık. Apartman komşum yalnız yaşayan genç bir şarkıcı. Haliyle çok güzel. Eşim, görüşmemizi istemiyor, "Sağlam ayakkabı değil" diyor. Ama kızla karşılaşınca aşırı ilgili davranıyor. Kız da eşimden nefret ediyor ama her fırsatta ayağında şort, kahveye geliyor. Korkunç bir tuzağın içinde miyim acaba? Rumuz; Şeker

GÖZÜNÜ DÖRT AÇ!
S.U.CEVAP; Çünkü tehlike çanları çalıyor. En çok da şu durumdan şüphelendim; komşu kız diyormuş ki "Kocan çok pis bir adam, miden kalkmıyor mu?" Sonra da sizin makine bozuk diye, adamın kirli çamaşırlarını evine götürüp yıkıyormuş! Sırtlana bak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Hangisi yalancı?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ