Hangisi yalancı?
İkinci eşimle Mersin'e taşındık. Apartman komşum yalnız yaşayan genç bir şarkıcı. Haliyle çok güzel. Eşim, görüşmemizi istemiyor, "Sağlam ayakkabı değil" diyor. Ama kızla karşılaşınca aşırı ilgili davranıyor. Kız da eşimden nefret ediyor ama her fırsatta ayağında şort, kahveye geliyor. Korkunç bir tuzağın içinde miyim acaba? Rumuz; Şeker
GÖZÜNÜ DÖRT AÇ!
S.U.CEVAP; Çünkü tehlike çanları çalıyor. En çok da şu durumdan şüphelendim; komşu kız diyormuş ki "Kocan çok pis bir adam, miden kalkmıyor mu?" Sonra da sizin makine bozuk diye, adamın kirli çamaşırlarını evine götürüp yıkıyormuş! Sırtlana bak.
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