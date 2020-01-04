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Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Ocak 2020, Cumartesi

Babaevine dönemem

SELDA Hanım, ben 42 yaşında dul bir kadınım. Üniversitede okuyan oğlum ve köyde yaşayan bir babam var. Hayatımın ikinci aşkıyla 4 yıldır birlikteyiz. Kendisi zengin biri ama bugüne kadar bana hiçbir güvence vermedi. Mesleğim yok, çalışamam da... Ne önerirsiniz? RUMUZ: ERDEK

BUNUN ADI TEMBELLİK!
S.U. CEVAP: Çalışmak için illa Sorbon mezunu olmak gerekmiyor.
Mesela benim yan komşum 70 yaşında dikiş dikerek hasta oğluna bakıyor. "Böyle bir yeteneğim yok" da diyemezsiniz, belediyelerin kursları bunun için var. Sadece biraz cesaret...
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