Babaevine dönemem
BUNUN ADI TEMBELLİK!
S.U. CEVAP: Çalışmak için illa Sorbon mezunu olmak gerekmiyor.
Mesela benim yan komşum 70 yaşında dikiş dikerek hasta oğluna bakıyor. "Böyle bir yeteneğim yok" da diyemezsiniz, belediyelerin kursları bunun için var. Sadece biraz cesaret...
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