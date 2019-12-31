SELDA abla, eşi tarafından şiddet gören bir kadınım. Boşanamıyorum çünkü gidecek yerim yok.
Hem 3 çocukla kim alır?
Tek çarem çocukları bırakıp kaçmak ve kendi ayaklarımın üstünde durmak. Bir de eski aşkımla sosyal medyada buluştuk. Ona güvenebilir miyim, ne dersiniz?
Rumuz; Aşkı Memnu
HANGİSİ SİZSİNİZ?
S.U. CEVAP;
Mektubunu sanki iki ayrı kadın yazmış gibi. Biri, koca zulmüne karşı ne yapacağını soruyor ki, en yakın karakola başvursun; diğeri, genç kız tavrıyla evli olduğunu unutup aşk-meşk işlerine dalmış. Ona da tavsiyem edebiyle boşanıp öyle hayatına devam etmesi...
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