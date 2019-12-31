Çaresiz kaldım

SELDA abla, eşi tarafından şiddet gören bir kadınım. Boşanamıyorum çünkü gidecek yerim yok.

Hem 3 çocukla kim alır?

Tek çarem çocukları bırakıp kaçmak ve kendi ayaklarımın üstünde durmak. Bir de eski aşkımla sosyal medyada buluştuk. Ona güvenebilir miyim, ne dersiniz?

Rumuz; Aşkı Memnu

HANGİSİ SİZSİNİZ?

S.U. CEVAP;

Mektubunu sanki iki ayrı kadın yazmış gibi. Biri, koca zulmüne karşı ne yapacağını soruyor ki, en yakın karakola başvursun; diğeri, genç kız tavrıyla evli olduğunu unutup aşk-meşk işlerine dalmış. Ona da tavsiyem edebiyle boşanıp öyle hayatına devam etmesi...