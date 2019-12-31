Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Aralık 2019, Salı

Çaresiz kaldım

SELDA abla, eşi tarafından şiddet gören bir kadınım. Boşanamıyorum çünkü gidecek yerim yok.
Hem 3 çocukla kim alır?
Tek çarem çocukları bırakıp kaçmak ve kendi ayaklarımın üstünde durmak. Bir de eski aşkımla sosyal medyada buluştuk. Ona güvenebilir miyim, ne dersiniz?
Rumuz; Aşkı Memnu

HANGİSİ SİZSİNİZ?
S.U. CEVAP;
Mektubunu sanki iki ayrı kadın yazmış gibi. Biri, koca zulmüne karşı ne yapacağını soruyor ki, en yakın karakola başvursun; diğeri, genç kız tavrıyla evli olduğunu unutup aşk-meşk işlerine dalmış. Ona da tavsiyem edebiyle boşanıp öyle hayatına devam etmesi...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Çaresiz kaldım
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ