Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Aralık 2019, Pazartesi

Kırk gündür yok!

Selda abla benim sorunum da, eşimin evi terk etmesi. Çalışmadığımı bahane ediyormuş. Bugüne kadar kim baktı acaba? Abla ben yine de kendisine çağrı yapıyorum, dönsün gelsin. Bu arada annesi hastalandı çocuklara bakamıyor.
Rumuz; Ezel

Sadece parasızlık mı?
Evinde mutlu olan bir kadın, kocası çalışmıyor diye eşini terk etmez. Kaldı ki kayınvalide de sizinle yaşıyormuş; yani çocukları bırakıp kendisi çalışabilir. Sonuçta "Dönüp gelsin" diyorsun ama bizim erkekler böyle şeyleri pek hazmedemezler.
İnşallah ileride kafasına kakmazsın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Kırk gündür yok!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ