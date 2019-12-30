Kırk gündür yok!

Selda abla benim sorunum da, eşimin evi terk etmesi. Çalışmadığımı bahane ediyormuş. Bugüne kadar kim baktı acaba? Abla ben yine de kendisine çağrı yapıyorum, dönsün gelsin. Bu arada annesi hastalandı çocuklara bakamıyor.

Rumuz; Ezel

Sadece parasızlık mı?

Evinde mutlu olan bir kadın, kocası çalışmıyor diye eşini terk etmez. Kaldı ki kayınvalide de sizinle yaşıyormuş; yani çocukları bırakıp kendisi çalışabilir. Sonuçta "Dönüp gelsin" diyorsun ama bizim erkekler böyle şeyleri pek hazmedemezler.

İnşallah ileride kafasına kakmazsın.