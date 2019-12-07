Hayallerim ve gerçekler

SELDA HANIM, 10 yıllık evliliği olan bir kadınım. Mutluluğu tatmadım.

Çocukluk aşkımla görüşmeye başladım. O da karısından yeni ayrılmış.

Onu hayatımdan çıkarıp mutsuz yaşayacağım. Ama merak ediyorum; biz kadınların mutlu olmaya hakkı yok mu? Rumuz; Rümeys

HANGİ KADINLAR?

S.U.CEVAP; Evli ve sorumluluk sahibi kadınlardan söz ediyorsan, maalesef mutluluğu sadece yuvada araman gerekiyor. Ya da hayallerini biricik oğlunun üzerine kur ve şahane bir evlat yetiştir. Bak nasıl mesut olacaksın.