SELDA HANIM, 10 yıllık evliliği olan bir kadınım. Mutluluğu tatmadım.
Çocukluk aşkımla görüşmeye başladım. O da karısından yeni ayrılmış.
Onu hayatımdan çıkarıp mutsuz yaşayacağım. Ama merak ediyorum; biz kadınların mutlu olmaya hakkı yok mu? Rumuz; Rümeys
HANGİ KADINLAR?
S.U.CEVAP; Evli ve sorumluluk sahibi kadınlardan söz ediyorsan, maalesef mutluluğu sadece yuvada araman gerekiyor. Ya da hayallerini biricik oğlunun üzerine kur ve şahane bir evlat yetiştir. Bak nasıl mesut olacaksın.
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