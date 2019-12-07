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Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Aralık 2019, Cumartesi

Hayallerim ve gerçekler

SELDA HANIM, 10 yıllık evliliği olan bir kadınım. Mutluluğu tatmadım.
Çocukluk aşkımla görüşmeye başladım. O da karısından yeni ayrılmış.
Onu hayatımdan çıkarıp mutsuz yaşayacağım. Ama merak ediyorum; biz kadınların mutlu olmaya hakkı yok mu? Rumuz; Rümeys

HANGİ KADINLAR?
S.U.CEVAP; Evli ve sorumluluk sahibi kadınlardan söz ediyorsan, maalesef mutluluğu sadece yuvada araman gerekiyor. Ya da hayallerini biricik oğlunun üzerine kur ve şahane bir evlat yetiştir. Bak nasıl mesut olacaksın.

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