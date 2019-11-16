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Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Kasım 2019, Cumartesi

Üvey babam daha iyi

SELDA abla 19 yaşında bir kızım. Ortaokuldan sonra okumadım. Çalışma hayatım yok gibi bir şey. Sorunum annem. 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptı ama hala mutsuz. Üvey babam mükemmel biri ve bana çok iyi davranıyor. Annemle aramızın düzelmesi olası değil. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Rumuz: Kadıköy Kendi yuvanı kur

S.U. CEVAP: Bak aşkım senin yuva kurma zamanın gelmiş. Anlaşabileceğin, iyi huylu birini bul ve evlen. Kendi çocukların olsun ve onlara idealindeki gibi annelik yap. Böylece annenle aran da düzelecek...

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