Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Kasım 2019, Pazartesi

Tek başına hayat...

SELDA Hanım size yazmamın nedeni 'yalnızlık!' Ve çevremde kafa dengim insanların olmaması... 10 yıldır emekliyim. Evlenmediğim için de çocuğum yok. İster miydim, hayır! Zaten kendimi 'anne' pozisyonunda görmedim hiçbir zaman. Şimdi benim gibi hisseden insanlarla mektup arkadaşlığı yapmak istiyorum, lütfen aracı olur musunuz?
RUMUZ; SERENAD

OLALIM BAKALIM
S.U.CEVAP; Aslında bu tip çağırılara yer vermiyorum ama siz eski kuşaksınız ve şöyle zarflı-pullu mektupları belli ki özlemişsiniz. Umarım yüreğinde aynı romantizmi taşıyan beylerhanımlar sesimizi duyar da...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Tek başına hayat...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ