Tek başına hayat...

SELDA Hanım size yazmamın nedeni 'yalnızlık!' Ve çevremde kafa dengim insanların olmaması... 10 yıldır emekliyim. Evlenmediğim için de çocuğum yok. İster miydim, hayır! Zaten kendimi 'anne' pozisyonunda görmedim hiçbir zaman. Şimdi benim gibi hisseden insanlarla mektup arkadaşlığı yapmak istiyorum, lütfen aracı olur musunuz?

RUMUZ; SERENAD

OLALIM BAKALIM

S.U.CEVAP; Aslında bu tip çağırılara yer vermiyorum ama siz eski kuşaksınız ve şöyle zarflı-pullu mektupları belli ki özlemişsiniz. Umarım yüreğinde aynı romantizmi taşıyan beylerhanımlar sesimizi duyar da...