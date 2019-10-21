Bu nasıl insandır...
Erken emekli oldu ve bütün hayatı salondaki kanepeye yayılıp, TV izlemekle geçiyor. Oturmadan önce buzdolabındaki bütün yiyecekleri yanına istif ediyor, yetmiyor önünden kim geçse bir şey istiyor. Delireceğim!
İmza; Emekli karısı Binnaz
KOCA DA Bİ NEVİ İNSAN!
S.U. CEVAP; Dur canımın içi boğmaya filan kalkma, yazık adama. Hem sen başta hata yapmışsın, 'doğduğuna pişman' biriyle hiç evlenilir mi? Demek ki yapacağın tek şey, eniştemin eline bir 'itecekle-kakacak' vereceksin, daha da ilişmeyeceksin.
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