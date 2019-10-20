Kumar oynuyor

SELDA ablacım 30 yaşındayım. Kocamla 9 yıldır evliyiz.

Evliliğimiz birkaç sene öncesine kadar çok iyi giderken kumar oynamaya başladı ve o zamandan beri sorunlar peşimizi bırakmıyor. İşiyle alakalı zaten bir sürü borcu var, bir de üstüne kumar parası bizi sıkıntıya sokuyor. Ne yapmam lazım bilmiyorum.

Çok çaresizim.

Rumuz; Ayse

YARDIM ALMALISINIZ

S.U.CEVAP;

Kumar, alkol gibi bağımlılık yapabilen bir alışkanlık maalesef. Sen ve çocuğun sürünürken kocanın hala kumara para harcaması bunun en büyük kanıtı. Konunun uzmanıyla görüşüp kesinlikle profesyonel yardım almanız gerekiyor.