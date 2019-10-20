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Selda Uskan Selda Uskan
  • 20 Ekim 2019, Pazar

Kumar oynuyor

SELDA ablacım 30 yaşındayım. Kocamla 9 yıldır evliyiz.
Evliliğimiz birkaç sene öncesine kadar çok iyi giderken kumar oynamaya başladı ve o zamandan beri sorunlar peşimizi bırakmıyor. İşiyle alakalı zaten bir sürü borcu var, bir de üstüne kumar parası bizi sıkıntıya sokuyor. Ne yapmam lazım bilmiyorum.
Çok çaresizim.
Rumuz; Ayse

YARDIM ALMALISINIZ
S.U.CEVAP;
Kumar, alkol gibi bağımlılık yapabilen bir alışkanlık maalesef. Sen ve çocuğun sürünürken kocanın hala kumara para harcaması bunun en büyük kanıtı. Konunun uzmanıyla görüşüp kesinlikle profesyonel yardım almanız gerekiyor.

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