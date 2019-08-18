Çaresizliğin dibi...
Güzel sayılırım. Liseden sonra okuyamadım. Kısa süreli işlerde çalışıyorum. Ailemin maddi durumu iyi değil, 17 ve 16 yaşlarında iki kardeşimi okutuyorlar.
Bu şartlarda benimle evlenecek bir erkeği nasıl bulabilirim?
RUMUZ; NES.
BİR TAŞ, İKİ KUŞ!
S.U. CEVAP; "Hamur işini kes" diyemem, bunun yoksul hanelerin ağırlıklı besini olduğunu bilirim. Bence kendini 'ev temizliğine' vermelisin.
Misal, sizinki bitince, mahallenin yaşlı hanımlarına yardım edebilirsin.
Böylece hem zayıflamış olursun, hem de adın "Aa ne hamarat kız"a çıkar.
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