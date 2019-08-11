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Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Ağustos 2019, Pazar

Evlenmek istemiyor

SELDA abla, çok mutsuzum. İki yıldır birlikte olduğum kişiden evlenme teklifi bekliyorum ama bir türlü yanaşmıyor.
Bazen sözü oraya getiriyorum, oralı bile olmuyor. Neyi bekliyor bilmiyorum?
Beni artık tanıdıysa tanıdı. Yaşlarımız müsait, ailelerimiz uyuşuyor, kafaca anlaşıyoruz... Bundan sonra ne yapmalıyım sizce?
Rumuz; 28 yaş

BUNDAN HAYIR GELMEZ
S.U. CEVAP; Kadınların 'karpuz gibi sıralanıp, kendilerini adamların beğenisine sunma' dönemi geçti.
Artık karar merci sizsiniz genç bayanlar.
Ve şöyle diyeceksiniz; "Sen bir uza ben diğer kısmetlerime bakayım."

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