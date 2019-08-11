SELDA abla, çok mutsuzum. İki yıldır birlikte olduğum kişiden evlenme teklifi bekliyorum ama bir türlü yanaşmıyor.
Bazen sözü oraya getiriyorum, oralı bile olmuyor. Neyi bekliyor bilmiyorum?
Beni artık tanıdıysa tanıdı. Yaşlarımız müsait, ailelerimiz uyuşuyor, kafaca anlaşıyoruz... Bundan sonra ne yapmalıyım sizce?
Rumuz; 28 yaş
BUNDAN HAYIR GELMEZ
S.U. CEVAP; Kadınların 'karpuz gibi sıralanıp, kendilerini adamların beğenisine sunma' dönemi geçti.
Artık karar merci sizsiniz genç bayanlar.
Ve şöyle diyeceksiniz; "Sen bir uza ben diğer kısmetlerime bakayım."
Evlenmek istemiyor
SELDA abla, çok mutsuzum. İki yıldır birlikte olduğum kişiden evlenme teklifi bekliyorum ama bir türlü yanaşmıyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Üstünüze alınmışsınız! 06 Ağustos 2019, Salı SELDA Hanım, ben Yunus. Hani şu 'ince dudaklı ve küçük gözlü kadınların sorunlu olduğunu' iddia eden kişi. Mailimi...
- İnce dudaklı kadınlar 05 Ağustos 2019, Pazartesi SELDA Hanım, erkek okurlarınızla hayati önem taşıyan bir sırrı paylaşmak istiyorum; 'İnce dudaklı' kadınlardan...
- Ruh ikizim aklımı başımdan aldı 04 Ağustos 2019, Pazar SELDA abla hep derler ya, 'insan şu dünyada ruh ikiziyle bir kez karşılaşırmış!' Benim karşıma da nişanlımın arkadaşı...
- Vay başıma gelen 03 Ağustos 2019, Cumartesi SELDA abla beni kimse kurtaramaz ama yine de yazayım belki yardım eden olur... Kendime sevgili edineyim dedim. Kız...
- Böylesini tanımadım! 02 Ağustos 2019, Cuma SELDA Hanım, hep sorunları dile getiriyorsunuz. Bu gün değişiklik yapın, iyilik-dürüstlük ve güzelliği köşenize...